В ДТП маршрутки и «Гранты» в Энгельсе пострадали пять человек

3 Июль 2020 2020-07-03T15:11:09+03:00

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В Энгельсе сегодня днем, 3 июля, три пассажира общественного транспорта пострадали в ДТП.

- По предварительным данным, около 13:25 на перекрестке проспекта Строителей и улицы Ломоносова столкнулись Ford Transit на маршруте №10 и «Лада Гранта», — сообщили «КП-Саратов» в областной ГИБДД.

Фото областной ГИБДД

В больницу доставили обоих водителей и троих пассажиров маршрутки.

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ИСТОЧНИК KP.RU