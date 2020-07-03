В ДТП маршрутки и «Гранты» в Энгельсе пострадали пять человек
В Энгельсе сегодня днем, 3 июля, три пассажира общественного транспорта пострадали в ДТП.
- По предварительным данным, около 13:25 на перекрестке проспекта Строителей и улицы Ломоносова столкнулись Ford Transit на маршруте №10 и «Лада Гранта», — сообщили «КП-Саратов» в областной ГИБДД.
Фото областной ГИБДД
В больницу доставили обоих водителей и троих пассажиров маршрутки.
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ИСТОЧНИК KP.RU