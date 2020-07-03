Бродячих собак Саратова начнут кастрировать в июле

3 Июль 2020 2020-07-03T12:56:08+03:00

В саратовском приюте будут лечить и стерилизовать собак

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Глава Саратова Михаил Исаев сегодня, 3 июля, посетил приют для бродячих собак.

Как сообщили «КП-Саратов» в администрации города, заведение рассчитано на 200 животных, которых будут отлавливать на улицах. В том числе, по заявкам горожан.

После этого их будут лечить, а также предлагать жителям в добрые руки. Если таковых не найдется, то старые и больные животные останутся в приюте, а остальных выпустят на волю после стерилизации, прививок и чипирования.

Михаил Исаев посетил приют для бродячих животных

Ранее вопрос о приюте для собак был поднят во время визита председателя Государственной думы России Вячеслава Володина в Саратов. После этого было принято решение, что спикер поможет со строительством нового приюта, а город приведет в порядок уже имеющийся.

Сейчас в приюте построены вольеры, оборудованы операционная, стационар, хозблок. Планируется увеличить число мест, для чего будет построена вторая сеть вольеров, обустроена зона выгула.

Число вольеров планируется увеличить

Ветеринарные врачи приступят к стерилизации, кастрации и вакцинации животных в июле.

- Мы и волонтеры изучаем ситуацию, стараемся не отдавать собаки на стройки или на дачи, а пристраивать животных в частные руки. В 2019 году удалось пристроить хозяевам около 300 собак. Когда будет построен второй приют и полностью сформируется система оборота и пристройства бездомных собак, мы соберем общественников и оценим картину в городе — достаточно это или недостаточно, — отметил Михаил Исаев.

От лица власти он пообещал гуманное обращение с животными в приюте.

Власти пообещали гуманное отношение к животным

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ИСТОЧНИК KP.RU