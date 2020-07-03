2020-07-03T12:56:08+03:00
Общество

Бродячих собак Саратова начнут кастрировать в июле

Заработал приют для животных
Екатерина Семенова
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В саратовском приюте будут лечить и стерилизовать собакВ саратовском приюте будут лечить и стерилизовать собак
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Глава Саратова Михаил Исаев сегодня, 3 июля, посетил приют для бродячих собак.

Как сообщили «КП-Саратов» в администрации города, заведение рассчитано на 200 животных, которых будут отлавливать на улицах. В том числе, по заявкам горожан.

После этого их будут лечить, а также предлагать жителям в добрые руки. Если таковых не найдется, то старые и больные животные останутся в приюте, а остальных выпустят на волю после стерилизации, прививок и чипирования.

Михаил Исаев посетил приют для бродячих животных

Михаил Исаев посетил приют для бродячих животных

Ранее вопрос о приюте для собак был поднят во время визита председателя Государственной думы России Вячеслава Володина в Саратов. После этого было принято решение, что спикер поможет со строительством нового приюта, а город приведет в порядок уже имеющийся.

Сейчас в приюте построены вольеры, оборудованы операционная, стационар, хозблок. Планируется увеличить число мест, для чего будет построена вторая сеть вольеров, обустроена зона выгула.

Число вольеров планируется увеличить

Число вольеров планируется увеличить

Ветеринарные врачи приступят к стерилизации, кастрации и вакцинации животных в июле.

- Мы и волонтеры изучаем ситуацию, стараемся не отдавать собаки на стройки или на дачи, а пристраивать животных в частные руки. В 2019 году удалось пристроить хозяевам около 300 собак. Когда будет построен второй приют и полностью сформируется система оборота и пристройства бездомных собак, мы соберем общественников и оценим картину в городе — достаточно это или недостаточно, — отметил Михаил Исаев.

От лица власти он пообещал гуманное обращение с животными в приюте.

Власти пообещали гуманное отношение к животным

Власти пообещали гуманное отношение к животным

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ИСТОЧНИК KP.RU

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