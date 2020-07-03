3 Июль 2020 2020-07-03T12:10:48+03:00

Ее мощность выше, чем у трех предыдущих

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В Саратовской области начали строить четвертую солнечную электростанцию.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве промышленности и энергетики области, она появится в Дергачевском районе.

Строительство первой очереди уже началось, ввод в эксплуатацию запланирован на четвертый квартал 2020 года. По прогнозу, мощность станции составит 60 МВт, что позволит выработать более 80 млн кВт*ч в год. Для этого бы потребовалось сжечь 24 млн кубометров природного газа, что привело бы к выбросу более 42 тыс. тонн CO2.

По информации Минпрома, на станции будут установлены солнечные модули с использованием самой современной геоструктурной технологии.

Напомним, в Саратовской области уже работают солнечные электростанции: Пугачевская, Орловгайская и Новоузенская мощностью по 15 МВт. За год они выработали 53 млн кВт*ч, что в два раза выше уровня 2018 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU