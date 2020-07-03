Возбуждены еще два уголовных дела в отношении директора «Россорго» в Саратове

3 Июль 2020 2020-07-03T11:54:30+03:00

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В Волжском районе Саратова в отношении директора института «Россорго» возбуждены еще два уголовных дела.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его подозревают хищении денег в крупном и особо крупном размерах.

По версии следствия, с мая 2018 года по июль 2019 он поручал премировать подчиненного, но деньги забирал себе. В общей сложности он похитил 484 тыс. рублей, что является крупным размером. Также он поступал с другой сотрудницей в период с декабря 2018 по ноябрь 2019 года. На этот раз он незаконно забрал 1,44 млн рублей, то есть особо крупный размер.

При этом в отношении директора федерального бюджетного научного учреждения ранее уже было возбуждено уголовное дело по двум эпизодам взяток, сопряженных с вымогательством.

Сейчас он находится под домашним арестом.

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ИСТОЧНИК KP.RU