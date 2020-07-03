Как изменились цены на б/у авто в Саратове: Топ-5 самых продаваемых машин в Саратовской области

3 Июль 2020 2020-07-03T10:43:52+03:00

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Согласно данным портала объявлений «Авито», во II квартале 2020 года продажи легковых автомобилей с пробегом в Саратовской области снизились на 5%. При этом подержанные машины выросли в цене.

Средняя стоимость такого авто в Саратовской области во II квартале 2020 года составила 353 тыс рублей рублей, это на 9% больше, чем год назад и на 1% больше, чем в первом квартале 2020 года.

Портал суммировал предпочтения пользователей и вывел топ самых продаваемых и востребованных автомобилей на вторичном рынке Саратовской области.

Первое место занял ВАЗ (LADA) со средней ценой 152 700 рублей.

На втором месте машина почти в три раза дороже – Hyundai, со средним ценником в 483 900 рублей.

Третье место у Chevrolet за среднюю сумму 288 600 рублей.

Четвертое место у KIA (604 500 рублей в среднем).

Замыкает пятерку Renault со средней ценой автомобиля 414 700 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU