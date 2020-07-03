В Саратовской области стартовал ЕГЭ
В Саратове стартовал основной период сдачи единого государственного экзамена.
Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве образования области, сегодня, 3 июля, выпускники сдают информатику, географию и литературу.
В регионе литературу намерены сдать 729 человек, географию — 340, а информатику — 1 273 человека.
Установлены минимальные проходные баллы: 32 по литературе, 37 по географии и 40 по ИКТ.
Результаты будут известны не позднее 17 июля.
Напомним, основной период ЕГЭ — с 29 июня по 25 июля. В Саратовской области зарегистрировано 9 859 участников.
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ИСТОЧНИК KP.RU