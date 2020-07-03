Куда жаловаться, если в транспорте не принимают проездные за прошлые месяцы: Минсоцразвития разъясняет

3 Июль 2020 2020-07-03T09:50:48+03:00

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В субботу 4 июля в Саратовской области завершается продажа социальных проездных на июль.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве социального развития, билеты уже купили 73,8 тыс. человек.

Кроме того, до сих пор в ходу талоны на проезд, купленные с марта по настоящее время, то есть жители смогут использовать социальные проездные билеты за март, апрель, май, июнь и июль. Это введено до конца действия ограничительных мероприятий. Если водитель или кондуктор отказываются их принимать, то пассажиры могут обратиться на горячую линию «Транспортного управления 8(845-2) 28-69-48 или в Минтранс 8(845-2) 240-240.

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ИСТОЧНИК KP.RU