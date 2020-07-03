Житель Энгельсского района не смог добиться девушки даже после приворота ценой в 150 тыс. рублей

3 Июль 2020 2020-07-03T09:29:30+03:00

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Житель Энгельсского района стал жертвой гадалки-аферистки.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, мужчина нашел в интернете ее объявление, позвонил и рассказал о своем желании получить взаимность от девушки. На том конце провода его заверили, что все будет, нужно только перечислить деньги.

За целый месяц мужчина перечислил 150 тыс. рублей, но девушка так и не обратила на него внимание. Тогда он обратился в полицию.

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ИСТОЧНИК KP.RU