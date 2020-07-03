Саратовцы выберут место для стелы «Город трудовой доблести»

3 Июль 2020 2020-07-03T09:26:57+03:00

Свои пожелания они могут отправлять мэру

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В Саратове установят стелу «Город трудовой доблести». Наш город удостоен почетного звания — накануне соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Благодаря новому званию, город получит стелу и праздничные салюты 1 и 9 мая, а также в День города.

Глава Саратова Михаил Исаев предложил жителям самим выбрать место для стелы. Высказать свои пожелания можно в Instagram у мэра на странице. Уже поступают предложения: многие считают, что это должно быть в Заводском районе, например, на месте бывшего авиационного завода, или на смотровой площадке бывшего аэропорта «Центральный».

Макет стелы будет скоро представлен.

Напомним, вчера в честь знаменательного события также был запущен салют.

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ИСТОЧНИК KP.RU