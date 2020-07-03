Больше половины новорожденных области приходится на Саратов, Энгельс и Балаково
В Саратовской области за полгода родились почти 9 тыс. детей.
Как сообщили «КП-Саратов» в региональном Управлении по делам ЗАГС, отделы ЗАГС составили 8 849 записей о рождении. Всего за шесть месяцев произведено более 35 тыс. госрегистраций актов гражданского состояния.
- Более 60% малышей появились на свет в Саратове, Энгельсе и Балакове, — отметила начальник управления по делам ЗАГС Юлия Пономарева.
Также за полгода 3 701 пара поженились. Разводов было меньше — 3 548. По сравнению с прошлым годом, количество пар, решивших развестись, снизилось на 24%.
Тем не менее ЗАГСы продолжают работать по предварительной записи.
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ИСТОЧНИК KP.RU