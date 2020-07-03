2020-07-03T09:10:39+03:00
Общество

В Саратовской области в июне ликвидировали 10 очагов бешенства

Карантин отменен в нескольких селах
Дарья Вострикова
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В Саратовской области за июнь 2020 года ликвидировали десять очагов бешенства.

Об этом «КП-Саратов» рассказали в Управлении ветеринарии правительства региона.

Карантин отменили в селах Лох, Сокур, Куликовка, Правда, Новая Алексеевка, Ярославка, в ИК-23, на железнодорожной станции Паницкая, СНТ «Керамзит-2», на части территории у Сосновки.

Привито более 3,2 тыс. животных, выявлено шесть новых случаев заболевания в Питерском, Татищевском, Саратовском и Пугачевском районах. Ветеринарной службой приняты необходимые меры по предотвращению распространения инфекции из очагов.

Всего с начала года обнаружен 61 случай бешенства животных, в 55 населенных пунктов, с учетом выявленных в прошлом году, мероприятия по оздоровлению завершены. На 16 территориях карантин сохраняется.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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