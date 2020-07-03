Коронавирусом в Саратовской области заразился еще 101 человек
В Саратовской области утром 3 июля стало известно о 101 новом случае заражения коронавирусом.
Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе, всего по области зарегистрировано 6 746 случаев заражения за все время пандемии.
Сегодня в Саратове 42 новых заболевших. В других районах от восьми и менее. Из зараженных четверо детей до 14 лет и 49 — граждане старше 60 лет.
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ИСТОЧНИК KP.RU