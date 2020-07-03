Саратовский бомж забил человека до смерти из-за планшета

3 Июль 2020 2020-07-03T09:03:24+03:00

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В Саратове арестован 47-летний ранее судимый мужчина по обвинению в причинении смерти человеку.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, ранее гражданин уже был неоднократно судим.

По версии следствия, 23 июня примерно в 22:30 он заметил компанию из трех знакомых. Они распивали алкоголь возле СТО на улице Лунная. Окликнув одного из них, мужчина напомнил, что тот накануне сломал его планшет и потребовал ремонт. На это он получил отказ.

В ответ злоумышленник набросился на 50-летнего мужчину, ударив его кулаком и коленом по голове и телу. Остальным удалось его оттащить, но через некоторое время потерпевшему стало плохо, он был госпитализирован и прооперирован, но 28 июня скончался.

Причиной смерти стал гепопневмоторакс, переломы ребер и разрыв селезенки.

Несмотря на то, что у него нет постоянного места жительства, 47-летний мужчина был задержан и арестован. Ему предъявлено обвинение. Он признался и раскаялся.

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ИСТОЧНИК KP.RU