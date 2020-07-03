Отключена вода в двух районах Саратова
Ведутся работы на водосетях
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Улицы в двух районах Саратова остались без воды.
Как пояснили «КП-Саратов» в ООО «КВС», речь идет о Заводском и Ленинском районах.
Для ремонта водовода отключена подача воды в дома на Московском шоссе, улица Васильковская, Буровая, а также в поселках Шарковка, Жасминный и Дачный.
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ИСТОЧНИК KP.RU