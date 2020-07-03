Отключена вода в двух районах Саратова

3 Июль 2020 2020-07-03T08:51:14+03:00

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Улицы в двух районах Саратова остались без воды.

Как пояснили «КП-Саратов» в ООО «КВС», речь идет о Заводском и Ленинском районах.

Для ремонта водовода отключена подача воды в дома на Московском шоссе, улица Васильковская, Буровая, а также в поселках Шарковка, Жасминный и Дачный.

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ИСТОЧНИК KP.RU