Саратовская область не вошла в число регионов с высокой онкозаболеваемостью

3 Июль 2020 2020-07-03T08:51:45+03:00

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Саратовская область не вошла в число регионов с высоким уровнем заболеваемости раком.

Как сообщает сегодня, 3 июля, портал RT, соответствующий рейтинг составлен на основании данных министерства здравоохранения России.

Самая высокая заболеваемость — в Архангельской области — 566,2 новых случая на 100 тыс. населения. В среднем по России этот показатель составляет 463,3.

Лидируют также Брянская, Сахалинская, Пензенская области, Республика Мордовия. В топ-10 входят также Орловская, Ярославская, Курская, Ивановская области, а также Симферополь.

Меньше всего случаев онкологии выявляют в Дагестане. А также Чечне, Ингушетии, ЯНАО и Чукотке.

Напомним, саратовские специалисты-онкологи неоднократно в пресс-центре «КП-Саратов» рассказывали о ситуации по заболеваемости в нашем регионе. По мнению экспертов, на увеличение показателей влияние оказывает ранняя выявляемость и улучшение диагностирования.

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ИСТОЧНИК KP.RU