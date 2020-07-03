2020-07-03T08:18:40+03:00
Общество

В Саратовской облдуме обсудили взаимодействие власти, бизнеса и общества

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В Саратовской областной Думе прошло пленарное заседание XIII Международной научно-практической конференции на тему: «Взаимодействие власти, бизнеса и общества в правотворческой деятельности». В мероприятии приняли участие представители научного сообщества из разных городов России и стран ближнего зарубежья, депутаты регионального парламента.

С приветственным словом выступил спикер областной думы Александр Романов. Он отметил актуальность поднимаемых в рамках конференции вопросов, рассказал о деятельности регионального парламента, основанной на взаимодействии с гражданским обществом, акцентировал внимание на предстоящей законотворческой работе, направленной на актуализацию регионального законодательства в связи с принятыми поправками в Конституцию России.

- Мы с вами стали не просто свидетелями уникального исторического события, но и его непосредственными участниками. Прошло голосование по поправкам к Конституции России, предложенным Президентом Владимиром Владимировичем Путиным. По информации на данное время более 77% россиян поддержали изменения в Основной Закон государства. По сведениям избиркома Саратовской области на 8 утра 2 июля в голосовании приняли участие 76,98% жителей региона. Поддержали поправки 82,34%, высказались против 16,96%. 206 дополнений в текст Конституции в дальнейшем должны быть подкреплены соответствующими законами. Предстоит большая работа на федеральном уровне и, конечно, здесь, на саратовской земле. Реализация новых положений Конституции требует от нас нестандартного подхода, оперативности. В то же время решения должны базироваться на результатах обсуждения с гражданским обществом, — подчеркнул Романов.

Так же с приветственным словом к присутствующим обратилась депутат Саратовской областной Думы Юлия Литневская, отметив важность Международной научно-практической конференции, которая проводится уже не первый год в стенах Саратовской областной Думы и с интересом воспринимается парламентариями.

- У моих коллег законотворцев, которые сейчас присутствуют в этом зале, есть возможность получить новые свежие идеи для того, чтобы воплотить их в своей законотворческой деятельности. И, конечно же, нельзя недооценивать тот факт, что такие мероприятия самим своим названием задают самый верный вектор принятия законотворческих решений. Только во взаимодействии власти, бизнеса и общества правотворческая деятельность станет такой, что в ней будет воплощена идеальная форма эффективности: хочешь быть нужным — будь полезным, — отметила депутат.

С докладами выступили авторитетные ученые ведущих саратовских вузов. Освещались вопросы совершенствования законодательства в сфере доступа населения к информации о деятельности органов власти, конституционные основы правотворческого процесса и другие.

Работа конференции продолжилась на базе СГУ имени Н.Г. Чернышевского.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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