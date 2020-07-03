В саратовский аэропорт вызвали полицию из-за курящей в самолете пассажирки

3 Июль 2020 2020-07-03T08:08:58+03:00

В аэропорт были вызваны полицейские. Фото ЛУ ПривЖД на транспорте

Изменить размер текста: A A

В аэропорт «Гагарин» был вызван наряд полиции для составления протокола на пассажирку.

Как сообщили «КП-Саратов» в ЛУ ПривЖД на транспорте, вызов поступил от представителя авиакомпании. Он рассказал, что на борту рейса Санкт-Петербург — Саратов одна из пассажирок нарушала правила поведения.

Выяснилось, что 30-летняя жительница Санкт-Петербурга курила в самолете электронную сигарету.

Был составлен протокол об административном нарушении. Женщине грозит до 15 суток ареста.

Фото ЛУ ПривЖД на транспорте

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU