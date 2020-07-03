В саратовский аэропорт вызвали полицию из-за курящей в самолете пассажирки
В аэропорт «Гагарин» был вызван наряд полиции для составления протокола на пассажирку.
Как сообщили «КП-Саратов» в ЛУ ПривЖД на транспорте, вызов поступил от представителя авиакомпании. Он рассказал, что на борту рейса Санкт-Петербург — Саратов одна из пассажирок нарушала правила поведения.
Выяснилось, что 30-летняя жительница Санкт-Петербурга курила в самолете электронную сигарету.
Был составлен протокол об административном нарушении. Женщине грозит до 15 суток ареста.
Фото ЛУ ПривЖД на транспорте
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ИСТОЧНИК KP.RU