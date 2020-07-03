Шесть человек пострадали в столкновении двух иномарок в Саратове

3 Июль 2020 2020-07-03T07:54:45+03:00

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В Саратове в ДТП поздним вечером 2 июля пострадали шесть человек.

- В 23:00 напротив дома №93/95 по улице Чернышевского 29-летний водитель Mitsubishi проехал перекресток не по правилам и врезался в Hyundai, которым управлял 19-летний парень, — сообщили «КП-Саратов» в городской Госавтоинспекции.

Обоих водителей медики осмотрели и отпустили домой. В больницу попала 30-летняя пассажирка Mitsubishi и трое 20-летних парней из салона второго авто.

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ИСТОЧНИК KP.RU