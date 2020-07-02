В гараже на окраине Саратова сгорел ретро-автомобиль

2 Июль 2020 2020-07-02T22:19:47+03:00

Пожарные нашли его останки в пене, которой залили пожар

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Вечером 2 июля в Ленинском районе Саратова недалеко от гипермаркета Castorama сгорел гараж.

В гаражный кооператив выехали бригады огнеборцев, которые залили очаг пожара пеной. Как сообщил сайт ЧП-Саратов, существовала реальная угроза, что огонь перекинется на соседние гаражи.

После тушения огня в запененном гараже обнаружили автомобиль – «Запорожец».

Он полностью выгорел.

Обстоятельства возникновения пожара выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU