В гараже на окраине Саратова сгорел ретро-автомобиль
Пожарные нашли его останки в пене, которой залили пожар
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Вечером 2 июля в Ленинском районе Саратова недалеко от гипермаркета Castorama сгорел гараж.
В гаражный кооператив выехали бригады огнеборцев, которые залили очаг пожара пеной. Как сообщил сайт ЧП-Саратов, существовала реальная угроза, что огонь перекинется на соседние гаражи.
После тушения огня в запененном гараже обнаружили автомобиль – «Запорожец».
Он полностью выгорел.
Обстоятельства возникновения пожара выясняются.
ИСТОЧНИК KP.RU