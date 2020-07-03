2020-07-02T21:56:27+03:00
Общество

Пятница в Саратове будет жаркой и солнечной

Дождя не ожидается
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В пятницу, 3 июля, в Саратовской области ожидается жаркая погода.

В Саратове почти весь день будет солнечно, без существенной облачности. Температура прогреется почти до 30 градусов.

Осадки маловероятны. Ветер слабый 1-3 метра в секунду.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Вячеслав Володин: решение Президента увековечит подвиг тех, кто ковал Победу в тылу
Как изменились цены на б/у авто в Саратове: Топ-5 самых продаваемых машин в Саратовской области
В Саратовской области стартовал ЕГЭ
Куда жаловаться, если в транспорте не принимают проездные за прошлые месяцы: Минсоцразвития разъясняет
Житель Энгельсского района не смог добиться девушки даже после приворота ценой в 150 тыс. рублей
Саратовцы выберут место для стелы «Город трудовой доблести»
Больше половины новорожденных области приходится на Саратов, Энгельс и Балаково
В Саратовской области в июне ликвидировали 10 очагов бешенства
Коронавирусом в Саратовской области заразился еще 101 человек
Саратовский бомж забил человека до смерти из-за планшета
Отключена вода в двух районах Саратова
Саратовская область не вошла в число регионов с высокой онкозаболеваемостью
В Саратовской облдуме обсудили взаимодействие власти, бизнеса и общества
В саратовский аэропорт вызвали полицию из-за курящей в самолете пассажирки
Шесть человек пострадали в столкновении двух иномарок в Саратове
Юный балаковец месяцами спаивал 15-летнюю подругу
Жительница Саратовской области хотела уехать в Москву, но зарезала сожителя и отправилась в колонию