Пятница в Саратове будет жаркой и солнечной

3 Июль 2020 2020-07-02T21:56:27+03:00

Изменить размер текста: A A

В пятницу, 3 июля, в Саратовской области ожидается жаркая погода.

В Саратове почти весь день будет солнечно, без существенной облачности. Температура прогреется почти до 30 градусов.

Осадки маловероятны. Ветер слабый 1-3 метра в секунду.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU