Пятница в Саратове будет жаркой и солнечной
Дождя не ожидается
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В пятницу, 3 июля, в Саратовской области ожидается жаркая погода.
В Саратове почти весь день будет солнечно, без существенной облачности. Температура прогреется почти до 30 градусов.
Осадки маловероятны. Ветер слабый 1-3 метра в секунду.
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ИСТОЧНИК KP.RU