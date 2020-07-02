2020-07-02T21:43:56+03:00
Общество

Мэр Саратова показал горожанам салют, который организовал в честь «Города трудовой доблести»

Зрителями салюта были менее 400 человек
Ольга СИМОНОВА
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Салют в Саратове 2 июля 2020 года. Кадр из инстаграма мэра ИсаеваСалют в Саратове 2 июля 2020 года. Кадр из инстаграма мэра Исаева
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В Саратове на Соколовой горе у памятника погибшим в Великой Отечественной войне мэрия Саратова вечером 2 июля запустила салют. Мэр Михаил Исаев принял решение таким образом отметить присвоение областному центру звания «Город трудовой доблести». Решение о присвоении озвучил сегодня, 2 июля, президент страны Владимир Путин.

Учитывая, что массовые мероприятия в регионе по-прежнему запрещены и горожане не смогли собраться в парке на Соколовой горе, салют показали только в Инстаграме мэра.

Трансляций в СМИ запланировано не было, количество зрителей в Инстаграме градоначальника не превысило 400 человек.

Наряду с Саратовом, это звание получили еще 19 городов страны.

Салют Саратов 2.07.20.

ИСТОЧНИК KP.RU

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