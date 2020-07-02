Мэр Саратова показал горожанам салют, который организовал в честь «Города трудовой доблести»
В Саратове на Соколовой горе у памятника погибшим в Великой Отечественной войне мэрия Саратова вечером 2 июля запустила салют. Мэр Михаил Исаев принял решение таким образом отметить присвоение областному центру звания «Город трудовой доблести». Решение о присвоении озвучил сегодня, 2 июля, президент страны Владимир Путин.
Учитывая, что массовые мероприятия в регионе по-прежнему запрещены и горожане не смогли собраться в парке на Соколовой горе, салют показали только в Инстаграме мэра.
Трансляций в СМИ запланировано не было, количество зрителей в Инстаграме градоначальника не превысило 400 человек.
Наряду с Саратовом, это звание получили еще 19 городов страны.
Салют Саратов 2.07.20.
ИСТОЧНИК KP.RU