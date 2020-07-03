Юный балаковец месяцами спаивал 15-летнюю подругу
В Балакове Саратовской области будут судить 18-летнего парня.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью и вовлечении несовершеннолетней в употребление алкоголя и наркотиков.
Следствие считает, что 7 апреля он с приятелями был у себя дома в квартире на набережной 50 лет ВЛКСМ. Юноша поссорился с 16-летним гостем и ударил его ножом в грудь. Потерпевшего госпитализировали, врачам удалось спасти ему жизнь.
Также с января по апрель парень угощал 15-летнюю девушку алкоголем и наркотиками.
Свою вину он признал и раскаялся. Сейчас парень находится под стражей. Дело передано в суд.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU