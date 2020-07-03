Юный балаковец месяцами спаивал 15-летнюю подругу

3 Июль 2020 2020-07-02T22:26:22+03:00

А своего 16-летнего приятеля чуть не зарезал

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В Балакове Саратовской области будут судить 18-летнего парня.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью и вовлечении несовершеннолетней в употребление алкоголя и наркотиков.

Следствие считает, что 7 апреля он с приятелями был у себя дома в квартире на набережной 50 лет ВЛКСМ. Юноша поссорился с 16-летним гостем и ударил его ножом в грудь. Потерпевшего госпитализировали, врачам удалось спасти ему жизнь.

Также с января по апрель парень угощал 15-летнюю девушку алкоголем и наркотиками.

Свою вину он признал и раскаялся. Сейчас парень находится под стражей. Дело передано в суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU