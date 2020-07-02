В Саратове ограбили «Магнит» и избили продавца
Нападение произошло вечером 2 июля
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Вечером 2 июля около 20.30 неизвестный мужчина ограбил магазин «Магнит» на Дегтярной улице в Октябрьском районе Саратова.
Нападение произошло в магазине на пересечении улиц Дегтярная и Большая Садовая.
Как сообщили очевидцы корреспонденту «КП-Саратов», невысокий мужчина, ростом около 160 см, ворвался в магазин, угрожал продавцам, избил мужчину – продавца, схватил несколько бутылок водки и скрылся в неизвестном направлении.
На месте преступления работает скорая помощь, Росгвардия, полиция.
ИСТОЧНИК KP.RU