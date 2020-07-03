Жительница Саратовской области хотела уехать в Москву, но зарезала сожителя и отправилась в колонию
В Краснокутском районе Саратовской области 41-летняя ранее судимая женщина признана виновной в убийстве.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, преступление было совершено 14 апреля в селе Логиновка. Установлено, что женщина с сожителем и подругой распивали алкоголь. Они принялись обсуждать ее предстоящую поездку в Москву на заработки.
Мужчина предположил, что она едет туда не работать, но женщина отвергла его подозрения. Однако ссору было не остановить. Злоумышленница схватила нож и ударила сожителя в грудь. Он скончался на месте.
Свою вину женщина признала и раскаялась. Суд отправил ее в колонию общего режима на 9,5 лет.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU