Жительница Саратовской области хотела уехать в Москву, но зарезала сожителя и отправилась в колонию

3 Июль 2020 2020-07-02T21:04:19+03:00

Изменить размер текста: A A

В Краснокутском районе Саратовской области 41-летняя ранее судимая женщина признана виновной в убийстве.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, преступление было совершено 14 апреля в селе Логиновка. Установлено, что женщина с сожителем и подругой распивали алкоголь. Они принялись обсуждать ее предстоящую поездку в Москву на заработки.

Мужчина предположил, что она едет туда не работать, но женщина отвергла его подозрения. Однако ссору было не остановить. Злоумышленница схватила нож и ударила сожителя в грудь. Он скончался на месте.

Свою вину женщина признала и раскаялась. Суд отправил ее в колонию общего режима на 9,5 лет.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU