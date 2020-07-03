2020-07-02T21:12:51+03:00
Происшествия

Саратовец нанес сожительнице 106 ран при жизни и надругался над трупом

Мужчина ожидает суда
Екатерина Семенова
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В Волжском районе Саратова мужчину обвиняют в убийстве и надругательстве над трупом.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, жертвой стала 40-летняя сожительница обвиняемого.

По версии следствия, днем 8 января 43-летний мужчина избил женщину разными предметами по голове, а также изрезал ей нижнюю часть туловища. Потерпевшая звала на помощь, но мужчина отказался открывать дверь прибежавшим на крики соседям по дому на улице Некрасова.

Те вызвали полицию, и когда была вскрыта дверь, оказалось, что женщине уже не помочь. Экспертиза показала, что при жизни ей было нанесено 106 ран, а после смерти — еще 18 травм.

Свою вину мужчина признал и был арестован. Уголовное дело направлено в суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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