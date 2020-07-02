2020-07-02T18:06:53+03:00
Происшествия

В центре Саратова полиция обнаружила ферму по приготовлению марихуаны

У «фермеров» изъяли 1,5 кг продукции [видео]
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В Саратове задержаны подозреваемые в производстве, хранении и сбыте наркотических веществ растительного происхождения.

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Нарколаборатория по выращиванию конопли размещалась в одном из частных домов в центре Саратова.

Двух мужчин, которые следили за урожаем, задержали на месте преступления.

В одной из комнат были размещены под специальным освещением горшки с рассадой конопли, была в наличии и готовая продукция.

Заведено уголовное дело, зподозреваемым грозит до 20 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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