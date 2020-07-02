В центре Саратова полиция обнаружила ферму по приготовлению марихуаны
У «фермеров» изъяли 1,5 кг продукции [видео]
В Саратове задержаны подозреваемые в производстве, хранении и сбыте наркотических веществ растительного происхождения.
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Нарколаборатория по выращиванию конопли размещалась в одном из частных домов в центре Саратова.
Двух мужчин, которые следили за урожаем, задержали на месте преступления.
В одной из комнат были размещены под специальным освещением горшки с рассадой конопли, была в наличии и готовая продукция.
Заведено уголовное дело, зподозреваемым грозит до 20 лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU