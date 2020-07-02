Мэр Исаев объявил салют в честь присвоения Саратову звания «Город трудовой доблести»

2 Июль 2020 2020-07-02T18:17:11+03:00

Так как массовые мероприятия под запретом, мэр покажет горожанам салют в своем инстаграм

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На своей странице в инстаграм мэр Саратова Михаил Исаев объявил о решении дать салют в честь присвоения областному центру звания «Город трудовой доблести». Решение о присвоении озвучил сегодня, 2 июля, президент страны Владимир Путин. Наряду с Саратовом, это звание получили еще 19 городов страны.

- В честь озвученного Президентом России Владимиром Путиным решения о присвоении Саратову звания «Город трудовой доблести» над областным центром прогремит салют.

Запуск фейерверка состоится в 22.00 на Соколовой горе.

Посмотреть салют в прямом эфире можно будет на моей странице, - написал Михаил Исаев.

ИСТОЧНИК KP.RU