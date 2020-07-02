Доцента саратовского вуза заподозрили в двух взятках

2 Июль 2020 2020-07-02T16:58:36+03:00

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В Саратове сотрудника вуза заподозрили в получении взятки.

Как сообщзили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, возбуждены сразу два уголовных дела.

По версии следствия, с 26 сентября по 6 ноября 2019 года доцент вуза получил от студента 28 тыс. рублей за якобы сданный экзамен. Деньги были перечислены ему на расчетный счет.

Также с 19 февраля по 15 марта 2020 года он опять получил взятку в сумме 30 тыс. рублей таким же способом. На этот раз студент «купил» защиту преддипломной практики.

Преступления были выявлены сотрудниками отдела по борьбе с экономическими преступлениями УМВД Саратова.

Расследование продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU