Доцента саратовского вуза заподозрили в двух взятках
В Саратове сотрудника вуза заподозрили в получении взятки.
Как сообщзили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, возбуждены сразу два уголовных дела.
По версии следствия, с 26 сентября по 6 ноября 2019 года доцент вуза получил от студента 28 тыс. рублей за якобы сданный экзамен. Деньги были перечислены ему на расчетный счет.
Также с 19 февраля по 15 марта 2020 года он опять получил взятку в сумме 30 тыс. рублей таким же способом. На этот раз студент «купил» защиту преддипломной практики.
Преступления были выявлены сотрудниками отдела по борьбе с экономическими преступлениями УМВД Саратова.
Расследование продолжается.
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ИСТОЧНИК KP.RU