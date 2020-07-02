Полиция начала проверку «Саратовского завода резервуарных металлоконструкций»

2 Июль 2020 2020-07-02T15:37:52+03:00

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Прокуратура области взяла на контроль ситуацию с АО «АП Саратовский завод резервуарных металлоконструкций».

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, предприятие находится на грани закрытия при том, что оно имеет важное экономическое значение для региона. Причиной тяжелого положения прокуратура называет финансово-экономическую политику руководства».

При этом отмечается, что уже несколько лет прокуратура предпринимает меры по защите прав работников и сохранению предприятия.

- Бывший генеральный директор и конкурсный управляющий неоднократно привлекались к административной ответственности, в интересах работников в суд предъявлено 450 исков, что позволило погасить задолженность на сумму более 130 млн рублей. За невыплату работникам заработной платы бывший руководитель завода по материалам прокурорской проверки привлечен к уголовной ответственности и осужден, — отметили в ведомстве.

Однако, несмотря на все усилия, ситуация не меняется, накапливаются долги, созданные бывшим руководством. Окончательное решение о возможном банкротстве будет принято кредиторами и Арбитражным судом.

Полиция начала проверку, по итогам которой деятельности собственников и бывших руководителей будет дана оценка.

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ИСТОЧНИК KP.RU