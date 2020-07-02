В Роспотребнадзоре прокомментировали возможность открытия детсадов в Саратове

2 Июль 2020 2020-07-02T13:17:46+03:00

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На брифинге в саратовском минздраве 2 июля журналисты поинтересовались, есть ли возможность открыть детсады до официального вступления в силу второго этапа снятия ограничений? Возможно ли начать их работу уже со следующей недели?

- Не берусь давать прогноз по недельным цифрам. Пока заболеваемость около 100 случаев ежедневно. Развитие ситуации зависит от выполнения противоэпидемиологических мероприятий — ношение масок, использование антисептиков и сокращения контактов.

Открытие детсадов приурочено ко второму этапу снятия ограничений. Давайте стараться, чтобы область скорее в него вошла, давайте выполнять противоэпидемические мероприятия.

- Потребность сегодня в детсадах дежурными группами покрывается — считает Матвеева.

ИСТОЧНИК KP.RU