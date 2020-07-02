В Роспотребнадзоре прокомментировали возможность открытия детсадов в Саратове
На брифинге в саратовском минздраве 2 июля журналисты поинтересовались, есть ли возможность открыть детсады до официального вступления в силу второго этапа снятия ограничений? Возможно ли начать их работу уже со следующей недели?
- Не берусь давать прогноз по недельным цифрам. Пока заболеваемость около 100 случаев ежедневно. Развитие ситуации зависит от выполнения противоэпидемиологических мероприятий — ношение масок, использование антисептиков и сокращения контактов.
Открытие детсадов приурочено ко второму этапу снятия ограничений. Давайте стараться, чтобы область скорее в него вошла, давайте выполнять противоэпидемические мероприятия.
- Потребность сегодня в детсадах дежурными группами покрывается — считает Матвеева.
ИСТОЧНИК KP.RU