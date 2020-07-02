2020-07-02T12:01:34+03:00
Общество

Николай Панков отметил сплоченность жителей Саратовской области при голосовании по поправкам в Конституцию

Он заявил о высоком интересе граждан к поправкам [видео]
Екатерина Семенова
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Николай Панков провел пресс-конференцию по итогам голосования по поправкам в КонституциюНиколай Панков провел пресс-конференцию по итогам голосования по поправкам в Конституцию
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Депутат Государственной думы России, секретарь регионального отделения «Единой России» в Саратовской области Николай Панков сегодня, 2 июля, провел пресс-конференцию по итогам голосования по поправкам в Конституцию РФ.

Он отметил избирательные округа, где больше всего проголосовавших за поправки. Это Балаковский (83,29%), Энгельсский (83,1%) и Балашовский районы (82,9%).

Николай Панков отметил сплоченность граждан и интерес населения к поправкам.

По словам депутата, голосование проходило с обеспечением всех возможных мер безопасности. Избиратели получали средства индивидуальной защиты, им измеряли температуру, они соблюдали социальную дистанцию. В течение дня проводилась дезинфекция на участках.

Николай Панков о голосовании по поправкам в Конституцию.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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