Николай Панков отметил сплоченность жителей Саратовской области при голосовании по поправкам в Конституцию

2 Июль 2020 2020-07-02T12:01:34+03:00

Николай Панков провел пресс-конференцию по итогам голосования по поправкам в Конституцию

Он заявил о высоком интересе граждан к поправкам [видео]

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Депутат Государственной думы России, секретарь регионального отделения «Единой России» в Саратовской области Николай Панков сегодня, 2 июля, провел пресс-конференцию по итогам голосования по поправкам в Конституцию РФ.

Он отметил избирательные округа, где больше всего проголосовавших за поправки. Это Балаковский (83,29%), Энгельсский (83,1%) и Балашовский районы (82,9%).

Николай Панков отметил сплоченность граждан и интерес населения к поправкам.

По словам депутата, голосование проходило с обеспечением всех возможных мер безопасности. Избиратели получали средства индивидуальной защиты, им измеряли температуру, они соблюдали социальную дистанцию. В течение дня проводилась дезинфекция на участках.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/788288" frameborder="0"></iframe> Николай Панков о голосовании по поправкам в Конституцию.

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ИСТОЧНИК KP.RU