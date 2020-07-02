На СЭПО возобновили производство холодильников «Саратов»

2 Июль 2020 2020-07-02T09:14:05+03:00

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Сегодня, 2 июля, на предприятии ООО «СЭПО-ЗЭМ» возобновляется производство легендарных холодильников «Саратов».

Об этом «КП-Саратов» сообщили в министерстве промышленности и энергетики со ссылкой на руководство завода.

Напомним, ранее из-за низкого спроса, а затем и из-за ограничительных мер, вызванных пандемией новой коронавирусной инфекции, спрос на холодильную продукцию предприятия упал. Руководство завода было вынуждено законсервировать линию. Обсуждались различные варианты возобновления производства холодильников «Саратов»: как силами собственника, так и путем передачи линии по производству холодильников в аренду потенциальному производственному партнеру, создания совместного предприятия и даже продажи линии с сохранением бренда «Саратов». В итоге руководством «СЭПО-ЗЭМ» принято решение о запуске производства своими силами.

Возобновление производства позволило сохранить легендарную марку и избежать высвобождения более 700 человек.

Холодильники "Саратов" были брендом нашего городаФото: Екатерина Семенова

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ИСТОЧНИК KP.RU