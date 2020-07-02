2020-07-02T09:03:08+03:00
Происшествия

Рецидивист в Саратове обокрал машину таксиста и выбросил документы

Ему выписали подписку о невыезде
Ольга Симонова
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В Кировском районе Саратова полиция вчера, 1 июля, раскрыла кражу из салона авто.

- Утром 12 июня 55-летний таксист обратился с заявлением, в котором рассказал, что с 00:40 до 01:00 кто-то обокрал его Renault Logan. Автомобиль был припаркован у дома на улице Пугачева, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МВД.

Оказалось, что из иномарки украли мобильник Samsung Galaxy J1, 4 тыс. рублей и две банковские карты. Общая сумма ущерба — 7 тыс. рублей.

Полиция возбудила дело и задержала 29-летнего рецидивиста, уже не раз судимого за кражи, грабеж и даже по наркостатье.

Безработный мужчина рассказал, что деньги потратил, а документы и кошелек выбросил. Ему выписали подписку о невыезде.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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