В Саратовской области 99 случаев заражения коронавирусом
В Саратовской области утром 2 июля стало известно о 99 случаях заражения коронавирусом.
Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе области, за сутки выздоровели 19 человек.
Больше всего новых заболевших в Саратове — 40 человек. Еще 12 в балаковском районе, восемь в Ивантеевском, четыре — в Энгельсском. По три и менее еще в 19 районах.
Заражение диагностировано у шести несовершеннолетних и у 34 человек старше 60 лет.
Всего в регионе за все время пандемии зарегистрировано 6 645 зараженных.
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ИСТОЧНИК KP.RU