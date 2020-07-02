2020-07-02T08:56:48+03:00
Коронавирус Covid-19

В Саратовской области 99 случаев заражения коронавирусом

Из них 40 — в Саратове
Екатерина Семенова
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В Саратовской области утром 2 июля стало известно о 99 случаях заражения коронавирусом.

Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе области, за сутки выздоровели 19 человек.

Больше всего новых заболевших в Саратове — 40 человек. Еще 12 в балаковском районе, восемь в Ивантеевском, четыре — в Энгельсском. По три и менее еще в 19 районах.

Заражение диагностировано у шести несовершеннолетних и у 34 человек старше 60 лет.

Всего в регионе за все время пандемии зарегистрировано 6 645 зараженных.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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