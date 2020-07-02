В СИЗО-1 Саратова по поправкам в Конституцию проголосовали более 650 человек

2 Июль 2020 2020-07-02T08:49:12+03:00

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В учреждениях УФСИН Саратовской области были созданы условия для голосования по поправкам в конституцию.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, также отдать свой голос могли граждане, находящиеся под домашним арестом. Их оказалось около 100 человек.

Собственные избирательные участки были созданы в СИЗО-1 и СИЗО-2. В изоляторы при ИК-2, Тюрьме и ОТБ-1 выезжали члены избирательных комиссий.

Врио начальника УФСИН России по Саратовской области, полковник внутренней службы Алексей Федотов и Уполномоченный по правам человека Татьяна Журик посетили место для голосования в СИЗО-1. Там проголосовали более 650 человек, из которых шесть юношей, недавно достигших совершеннолетия.

Более пятидесяти осужденных к наказанию в виде принудительных работ, содержащиеся в УФИЦ при КП-11 УФСИН России по Саратовской области, свое волеизъявление выразили на избирательном участке поселка Усть-Золиха.

В УФСИН подчеркнули, что при голосовании были соблюдения все санитарно-эпидемические меры предосторожности.

При голосовании соблюдались меры предосторожности

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ИСТОЧНИК KP.RU