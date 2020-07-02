2020-07-02T08:38:33+03:00
Общество

Дома в Агафоновке затапливает после каждого дождя из-за отсутствия ливневок

Местные жители боятся падения электрического столба
Дарья Вострикова
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Вчера, 1 июля, жители поселка Агафоновка Саратова, который сейчас называется Октябрьским, рассказали, как тяжело жить без ливневок.

После каждого дождя в местности начинает течь самая настоящая речка, протяженностью более километра, которая наполняет своими водами пруды Городского парка.

Затопленный дом в Агафоновке.

Автор видео, пользовательница под ником ohh_asya, рассказала, что эта ситуация длится несколько десятков лет, а решать ее никто не хочет.

В доказательство своих слов девушка опубликовала последствия ливня, который прошел 28 июня. На кадрах видно, что участок от четвертой до второй линии, где у реки сильный изгиб, полностью затоплен, там не пройти человеку.

- Мы с трудом оправились после непогоды 20 июня, как наши труды снова смыло. Что будет в следующий раз? Осенью? За ливневкой следят только местные жители, которые углубляют и укрепляют его, вычищают камни, — отметила она.

В последний раз на место событий выдвинулись три сотрудника «Водостока», которых вооружили всего лишь лопатами. Люди помогали, как могли, но это, по мнению девушки, говорит о том, что организация не может даже оценить всех масштабов.

Горожанка также опубликовала снимок затопленного дома — прогнившие полы, а как иначе, если вода поднималась на уровень свыше десяти сантиметров.

Подтоплен и электрический столб, что очень беспокоит жителей.

Девушка обратилась с призывом о помощи — нужна техника для углубления русла, организация бетонных коробов для реки.

Напомним, что проблема ливневок существует не только на этой местности. После июньской непогоды затопило несколько улиц Саратова, последствия устраняли 40 человек из бригады «Водостока».

Мэр города Михаил Исаев отмечал, что застройка города ранее не включала этот тип канализации, поэтому вопрос решено проработать и заниматься им. На решение потребуется несколько лет.

Последствия ливня в Агафоновке.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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