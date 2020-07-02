Жители десятка улиц в Елшанке вновь остались без воды
В поселке Елшанка Ленинского района Саратова утром 2 июля была отключена холодная вода.
Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», ведутся ремонтные работы на водоводе по Московскому шоссе, в районе дома №32.
Их планируют завершить к 20 часам.
Без воды остались дома на Московском шоссе, Транспортных проездах, улицах: Лагерная, Стаханоская, Малая Елшанская, Плодовоягодная, Восточная, Газонная, Пионерская, Камышовая, Степная, Учительская, Буровая, Клубная, ПесчаноУметская, а также поселок Нефтяников.
Напомним, на днях жители этих же улиц уже оставались без воды.
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ИСТОЧНИК KP.RU