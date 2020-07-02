Жители десятка улиц в Елшанке вновь остались без воды

2 Июль 2020 2020-07-02T08:25:44+03:00

Изменить размер текста: A A

В поселке Елшанка Ленинского района Саратова утром 2 июля была отключена холодная вода.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», ведутся ремонтные работы на водоводе по Московскому шоссе, в районе дома №32.

Их планируют завершить к 20 часам.

Без воды остались дома на Московском шоссе, Транспортных проездах, улицах: Лагерная, Стаханоская, Малая Елшанская, Плодовоягодная, Восточная, Газонная, Пионерская, Камышовая, Степная, Учительская, Буровая, Клубная, ПесчаноУметская, а также поселок Нефтяников.

Напомним, на днях жители этих же улиц уже оставались без воды.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU