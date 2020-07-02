2020-07-02T08:09:06+03:00
Общество

Предварительные итоги голосования по поправкам в Конституцию в Саратовской области: 82,24% «за»

Данные на 03:19
Екатерина Семенова
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Ночью 2 июля были подведены предварительные итоги Общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ в Саратовской области.

Избирательная комиссия опубликовала результаты по состоянию на 03:19.

Всего в списки для голосования было внесено 1 878 644 участника. Из них 1 187 697 (82,24%) высказались «за», а 244 989 — «против».

Недействительными оказались 11 562 бюллетеня.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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