Предварительные итоги голосования по поправкам в Конституцию в Саратовской области: 82,24% «за»
Ночью 2 июля были подведены предварительные итоги Общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ в Саратовской области.
Избирательная комиссия опубликовала результаты по состоянию на 03:19.
Всего в списки для голосования было внесено 1 878 644 участника. Из них 1 187 697 (82,24%) высказались «за», а 244 989 — «против».
Недействительными оказались 11 562 бюллетеня.
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ИСТОЧНИК KP.RU