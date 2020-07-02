Переход на карту «Мир» отложен для жителей Саратовской области

2 Июль 2020 2020-07-02T08:01:40+03:00

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Жителям Саратовской области не придется срочно переходить на карту «Мир».

Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе, переход на отечественную платежную систему продлен до 1 октября.

Напомним, карта «Мир» будет использоваться для получения пособий по безработице, беременности и родам, на ребенка и ряду других.

Ранее сообщалось, что средства будут приходит на карту «Мир» уже с 1 июля.

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ИСТОЧНИК KP.RU