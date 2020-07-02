В Саратове сегодня будет жарко
Днем 2 июля в Саратовской области будет облачно с прояснениями.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, метеорологи областного Гидрометцентра прогнозируют кратковременные ливни в отдельных районах, в том числе Саратове.
Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 5-10 метров в секунду, при порывах до 17 метров в секунду.
Столбик термометра днем покажет до +31... +33 градусов.
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ИСТОЧНИК KP.RU