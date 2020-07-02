2020-07-01T20:35:32+03:00
Общество

В Саратове сегодня будет жарко

Возможна гроза
Екатерина Семенова
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В Саратове днем будет жаркоВ Саратове днем будет жаркоФото: Екатерина Семенова
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Днем 2 июля в Саратовской области будет облачно с прояснениями.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, метеорологи областного Гидрометцентра прогнозируют кратковременные ливни в отдельных районах, в том числе Саратове.

Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 5-10 метров в секунду, при порывах до 17 метров в секунду.

Столбик термометра днем покажет до +31... +33 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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