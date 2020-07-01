МЧС предупреждает о ночной грозе в Саратовской области
Усилится ветер
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В Саратовской области завтра, 2 июля, ожидается гроза.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, она может начаться уже ночью и продолжится днем.
При этом усилится ветер. Скорость его в порывах составит 15-17 метров в секунду. Ночью возможен дождь.
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ИСТОЧНИК KP.RU