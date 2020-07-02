Задержан подозреваемый в убийстве мужчины на Тверской
Стали известны подробности кровавой драмы на улице Тверская в Саратове.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью человека, от которого он скончался.
Напомним, 50-летнего мужчину с травмами госпитализировали из квартиры дома на Тверской 24 июня. Он скончался 28 июня от гепопневмоторакса, перелома ребер и разрыва селезенки.
Полиция задержала подозреваемого — 47-летнего ранее судимого за тяжкие преступления мужчину. Решается вопрос о мере пресечения.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU