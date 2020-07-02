Задержан подозреваемый в убийстве мужчины на Тверской

2 Июль 2020 2020-07-01T20:18:24+03:00

Задержан подозреваемый в тяжком преступлении. Фото СУ СКР по Саратовской области

Пострадавший умер от тяжелых травм в больнице [фото]

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Стали известны подробности кровавой драмы на улице Тверская в Саратове.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью человека, от которого он скончался.

Напомним, 50-летнего мужчину с травмами госпитализировали из квартиры дома на Тверской 24 июня. Он скончался 28 июня от гепопневмоторакса, перелома ребер и разрыва селезенки.

Полиция задержала подозреваемого — 47-летнего ранее судимого за тяжкие преступления мужчину. Решается вопрос о мере пресечения.

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ИСТОЧНИК KP.RU