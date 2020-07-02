2020-07-01T19:54:55+03:00
Происшествия

В Саратове мужчина избил брата поленом после мытья в душе

Пострадавший умер через четыре месяца
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Ленинском районе Саратова будут судить 37-летнего мужчину.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его обвиняют в причинении по неосторожности смерти брату.

Следствие считает, что 11 сентября прошлого года мужчина с сожительнице принимал в гостях двоюродного старшего брата в коммунальной квартире на улице Буровая. Они сперва распивали алкоголь, а потом пошли в душ. После мытья мужчины поругались и на обратном пути по коридору младший пнул старшего и ударил кулаком в лицо. В ответ тот попавшимся под руку поленом трижды ударил его по голове.

Потерпевший упал и потерял создание. Брат занес его в комнату, но скорую помощь вызвал только на следующий день. Мужчину госпитализировали, но даже длительное лечение не помогло — 10 января он скончался.

Свою вину мужчина признал и раскаялся. Он был заключен под стражу, где находится в ожидании суда.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жители десятка улиц в Елшанке вновь остались без воды
Предварительные итоги голосования по поправкам в Конституцию в Саратовской области: 82,24% «за»
Переход на карту «Мир» отложен для жителей Саратовской области
Задержан подозреваемый в убийстве мужчины на Тверской
В Саратове мужчина избил брата поленом после мытья в душе
Внук до смерти забил бабушку в Балакове
В Саратове сегодня будет жарко
МЧС предупреждает о ночной грозе в Саратовской области
Еще один житель Саратовской области умер от коронавируса
Полпред Игорь Комаров обсудил с регионами ПФО ход Общероссийского голосования по поправкам в Конституцию
Горожане активно поддерживают Саратов в присвоении ему звания «Город трудовой доблести»
Жители Саратова в соцсетях отмечают хорошую организацию процедуры голосования
Нацпроект «Здравоохранение»: в Саратовской области уже освоено 76,5% финансирования
Следствие: к торговле поддельным алкоголем в Саратове причастен депутат
Улицы в трех районах Саратова остались без воды