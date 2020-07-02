В Саратове мужчина избил брата поленом после мытья в душе

2 Июль 2020 2020-07-01T19:54:55+03:00

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В Ленинском районе Саратова будут судить 37-летнего мужчину.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его обвиняют в причинении по неосторожности смерти брату.

Следствие считает, что 11 сентября прошлого года мужчина с сожительнице принимал в гостях двоюродного старшего брата в коммунальной квартире на улице Буровая. Они сперва распивали алкоголь, а потом пошли в душ. После мытья мужчины поругались и на обратном пути по коридору младший пнул старшего и ударил кулаком в лицо. В ответ тот попавшимся под руку поленом трижды ударил его по голове.

Потерпевший упал и потерял создание. Брат занес его в комнату, но скорую помощь вызвал только на следующий день. Мужчину госпитализировали, но даже длительное лечение не помогло — 10 января он скончался.

Свою вину мужчина признал и раскаялся. Он был заключен под стражу, где находится в ожидании суда.

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ИСТОЧНИК KP.RU