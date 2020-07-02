Внук до смерти забил бабушку в Балакове

2 Июль 2020 2020-07-01T19:40:29+03:00

Он разбил ей голову ударами ног

Изменить размер текста: A A

В Балакове Саратовской области завершено расследование уголовного дела о смерти пожилой женщины.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, что и стало причиной гибели, обвиняют 30-летнего внука погибшей.

По версии следствия, 12 апреля он поссорился с 88-летней бабушкой, которая упрекнула его в злоупотреблении алкоголем. Сперва он ударил ее рукой по голове, а когда престарелая женщина упала, начал бить ногами по голове.

Старушка скончалась на месте. Причинами смерти стали тупая травма головы, перелом костей черепа, кровоизлияние в мозг.

Свою вину внук признал и раскаялся. Он был арестован, дело направлено в суд.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU