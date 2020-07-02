Внук до смерти забил бабушку в Балакове
В Балакове Саратовской области завершено расследование уголовного дела о смерти пожилой женщины.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, что и стало причиной гибели, обвиняют 30-летнего внука погибшей.
По версии следствия, 12 апреля он поссорился с 88-летней бабушкой, которая упрекнула его в злоупотреблении алкоголем. Сперва он ударил ее рукой по голове, а когда престарелая женщина упала, начал бить ногами по голове.
Старушка скончалась на месте. Причинами смерти стали тупая травма головы, перелом костей черепа, кровоизлияние в мозг.
Свою вину внук признал и раскаялся. Он был арестован, дело направлено в суд.
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ИСТОЧНИК KP.RU