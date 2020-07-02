2020-07-01T19:40:29+03:00
Происшествия

Внук до смерти забил бабушку в Балакове

Он разбил ей голову ударами ног
Екатерина Семенова
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В Балакове Саратовской области завершено расследование уголовного дела о смерти пожилой женщины.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, что и стало причиной гибели, обвиняют 30-летнего внука погибшей.

По версии следствия, 12 апреля он поссорился с 88-летней бабушкой, которая упрекнула его в злоупотреблении алкоголем. Сперва он ударил ее рукой по голове, а когда престарелая женщина упала, начал бить ногами по голове.

Старушка скончалась на месте. Причинами смерти стали тупая травма головы, перелом костей черепа, кровоизлияние в мозг.

Свою вину внук признал и раскаялся. Он был арестован, дело направлено в суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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