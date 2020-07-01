Еще один житель Саратовской области умер от коронавируса

1 Июль 2020 2020-07-01T18:06:43+03:00

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Очередной житель Саратовской области скончался от коронавируса.

Как сообщает федеральный канал «СтопКоронавриус.РФ», в общей сложности от COVID-19 в Саратовской области умерли 44 человек.

На сегодня известно о 102 новых случаях заражения.

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ИСТОЧНИК KP.RU