Еще один житель Саратовской области умер от коронавируса
Итого: 44 смерти от COVID-19
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Очередной житель Саратовской области скончался от коронавируса.
Как сообщает федеральный канал «СтопКоронавриус.РФ», в общей сложности от COVID-19 в Саратовской области умерли 44 человек.
На сегодня известно о 102 новых случаях заражения.
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ИСТОЧНИК KP.RU