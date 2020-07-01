Полпред Игорь Комаров обсудил с регионами ПФО ход Общероссийского голосования по поправкам в Конституцию
Полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров сегодня, 1 июля, провел видеоконференцию с главными федеральными инспекторами регионов.
Как сообщили «КП-Саратов» в аппарате полпреда, темой обсуждения стал ход Общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, охрана порядка на участках, соблюдение мер санитарно-эпидемического режима.
Это уже не первое совещание. Ранее неоднократно проводились обсуждения с высшими должностными лицами в регионах ПФО, где были рассмотрены вопросы готовности УИКов и соблюдение легитимности.
- С 25 июня в регионах округа и аппарате полпреда организован мониторинг хода голосования. Сегодня вовремя открылись все 22 464 избирательных участка, серьезных происшествий и проблем в работе избиркомов не наблюдалось, — отметил Игорь Комаров.
На всех участках соблюдаются меры безопасности, работники комиссий, наблюдатели, избиратели, а также представители СМИ также обеспечены средствами защиты.
- Наша задача – максимально обеспечить безопасность жизни и здоровья граждан и сделать процедуру голосования по поправкам в основной Закон страны наиболее комфортной, — отметил полпред.
Он напомнил, что 1 июля — последний день голосования. Игорь Комаров выразил уверенность, что оно пройдет на высоком уровне организации.
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ИСТОЧНИК KP.RU