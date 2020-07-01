2020-07-01T14:45:23+03:00
Общество

Жители Саратова в соцсетях отмечают хорошую организацию процедуры голосования

Постами с избирательных участков они делятся на своих страницах
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Горожане продолжают принимать активное участие в Общероссийском голосовании по вопросу изменений в Конституцию РФ и отмечают хорошую организацию самой процедуры. Постами с фото и видео саратовцы обмениваются в социальных сетях, комментируя свой поход на избирательный участок.

Так, пользователь Инстаграм с ником nabokov_vladislav под одним из тематических постов на странице главы Саратова Михаила Исаева написал:

- Спасибо большое за организацию!!! Голосовал в 95 школе Октябрьского района. И температуру померили, и антисептиком побрызгали руки, и маски дали, и перчатки, и развели по комнатам, чтоб не было скопления! Очень все уважительно, спокойно, современно, позитивно!!! — рассказал саратовец, поблагодарив также за работы по благоустройству, проводящиеся в городе. Он отметил, что в Саратове ремонтируются дороги и тротуары, реконструируются зоны отдыха и стадионы.

О том, как проголосовал на избирательном участке по месту жительства, в своем аккаунте в Инстаграм рассказал депутат гордумы Вячеслав Доронин. Он также отметил, что были соблюдены все меры безопасности.

- Сегодняшнее голосование — это наше будущее, это будущее наших детей, нашей страны. Огромное спасибо хочу сказать всем тем, кто занимался организацией и проведением данного мероприятия. Проведена огромная работа, которая принесет свой результат, — рассказал Вячеслав Доронин. Он также отметил важность поправок, направленных на повышение уровня жизни каждого гражданина.

Помимо этого, гордеп поставил свою подпись в поддержку инициативы по присвоению Саратову почетного звания «Город трудовой доблести», так как саратовцы внесли неоценимый вклад в Победу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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