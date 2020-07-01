Нацпроект «Здравоохранение»: в Саратовской области уже освоено 76,5% финансирования

1 Июль 2020 2020-07-01T14:40:36+03:00

Олег Костин на Координационном совете доложил о реализации нацпроекта "Здравоохранение"

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Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин на заседании Координационного совета в правительстве 30 июня рассказал о ходе реализации национального проекта «Здравоохранение», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

Он отметил, что работы ведутся, несмотря на ограничительные меры в связи с пандемией коронавируса.

На реализацию нацпроекта в Саратовской области предусмотрено 5 млрд 335 млн рублей. Контракты заключены на сумму 4,1 млрд рублей, то есть на 76,5% от общего финансирования.

По словам Олега Костина, почти половина средств, более двух млрд рублей, будет направлена на строительство областного онкологического центра.

В числе приоритетных направлений министр назвал развитие первичной медико-санитарной помощи. Для этого в регионе в 2020 году планируется построить 24 фельдшерско-акушерских пункта в 15 районах области. На сэкономленные средства будут закуплены еще четыре ФАПа в Краснокутском, Лысогороском, Татищевском и Новоузенском районах.

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ИСТОЧНИК KP.RU