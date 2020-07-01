Улицы в трех районах Саратова остались без воды

1 Июль 2020 2020-07-01T12:58:29+03:00

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В Саратове днем 1 июля отключена холодная вода на нескольких улицах.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», ведутся работы на коммуникациях в разных районах. Ориентировочно все они продлятся до восьми вечера.

Воды не будет в домах Кировского района на 1-м Магнитном проезде, улице Пристанская и Чапаева, на улицах в квадрате Луговая — Мельничная — Цветочная — Лесная. В Заводском районе отключена вода на Ново-Астраханском шоссе, Ново-Астраханской улице, частном секторе по Артельным проездам. В центре Саратова, в Волжском районе, остались без воды дома на Театральной площади, улицам Радищева и Горького.

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ИСТОЧНИК KP.RU