2020-07-01T12:41:08+03:00
Общество

Наблюдатель из Балакова: Жители приходят с хорошим настроением

Евгений Быстров отметил хорошую организацию на участке
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Всю неделю в Балаково, на одном из участков для голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ, работает наблюдателем местный житель, участник и победитель телепрограммы «Своя игра» Евгений Быстров. Рассказывая о процедуре голосования, он отмечает высокий уровень ее организации.

- Все организовано на высоком уровне, люди приходят на участок и, честно скажу, приятно поразило их количество. Сегодня тоже достаточно большая активность на моем участке. Безопасность продумана до мелочей, на входе всем измеряется температура, выдаются перчатки, маски, дезинфицирующие салфетки и одноразовые ручки. В помещении для голосования строго соблюдается социальная дистанция. Работаю уже второй раз наблюдателем, определенный опыт имеют. Отмечу, что в плане организации именно это голосование было сложнее из-за сложной эпидемиологической ситуации, но коллективы наблюдателей и членов УИКов очень слаженно работают. Обстановка абсолютно спокойная, все идет в штатном режиме. Жители приходят с хорошим настроением, — поделился своими впечатлениями о том, как проходит голосование Евгений Быстров.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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